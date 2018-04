В ходе хоккейного матча между командами Washington Capitals и Columbus Blue Jackets произошел курьезный случай между игроком и маленькой болельщицей. Об этом сообщает ESPN на своей странице в социальной сети Twitter.

На обнародованном ролике видно, что хоккеист Национальной хоккейной лиги Бретт Коннолли заметил грустное лицо девочки, следовательно решил порадовать ее подарком. Он попытался передать ей шайбу, но потратил две штуки, которые достались мальчикам, стоявшим по соседству. В конце концов Коннолли удалось подарить маленькой болельщице шайбу, несмотря на пять неудачных попыток до этого.

She wanted a puck so badly, that her reaction just might melt your heart ❤️pic.twitter.com/CCy3w8hB4B