Google предложил поговорить с книгами и поиграть в тетрис словами Создатели Google подчеркнули, что программа представляет собой опыт, потому в дальнейшем будет стремится к совершенству. Лаборатория Google Research запустила два новых сервиса, первый из которых — Talk to Books, — позволяет пользователям получать ответы от книг, а второй — Semantris, — играть в игры на поиск семантически связанных слов. С помощью этих сервисов Google демонстрирует способности своей системы искусственного интеллекта, занимающейся обработкой естественного языка, информирует svodka.net. Программы представлены в формате игр. При помощи программы Talk to Book юзеры смогут пообщаться с книжками. В ее базе данных около ста тыс. произведений. Любой требование она обрабатывает не практически, ища словесные совпадения, а подыскивает те абзацы, которые подойдут по смыслу к запрашиваемому предложению. Программа Semantris. Она оформлена в виде 2-х версий. В одной из них пользователю предлагается слово, и в определённое поле следует ввести первый пришедший на ум ответ, который связан по смыслу с начальным выражением. Одна из важных задач в области обучения речи компьютерных систем и работе поисковых сервисов — это эффективный автоматический поиск семантически связанных друг с другом слов. В рамках теоретической лингвистики этим занимается дистрибутивная семантика, а самый используемый инструмент — построение векторных моделей: в них слова представлены в виде многомерных векторов, близость между которыми указывает на семантическую близость слов. Подобные задачи требуют большого количества данных для обучения, но показывают хорошие результаты. Новый сервис Google, Talk to Books, например, обрабатывает запросы пользователя (это может быть как вопрос, так и утвердительное выражение) и находит на него ответ в доступных на сервисе Google Books книгах: примерно так же при получении запроса действуют голосовые помощники. Читайте: Google показал новый дизайн почтовой службы Gmail

