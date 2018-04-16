4-часовой ночной шторм привел к гибели 42 человек в штатах Раджастхан и Уттар-Прадеш в Индии, более 200 человек получили ранения. Об этом сообщает со ссылкой на Сіньхуа.

В районах Матхура, Агры и Фирозабад погибли 22 человека. В восточной части штата Раджастхан погибло 20 человек, между них 7 детей.

Большая часть людей погибла из-за обрушения домов.

Как сообщал , число погибших из-за штормового ветра на восточном побережье США, возросло до девяти.

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