Глава Роскомнадзора Александр Жаров подчеркнул, что ведомство всегда начинает принимать меры только после запроса правоохранительных органов. Сегодня в России начали блокировать Telegram Фото: ЕРА Он отметил, что Роскомнадзор принимает меры вслед за теми документами, "которые поступают из органов, обладающих функциями оперативно-розыскной деятельности".И заявил, что в случае с Telegram ведомство "видимо" будет действовать так же.20 марта Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обязала Telegram в течение 15 дней предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений.Представитель компании заявил, что переписка пользователей мессенджера в зашифрованном виде распределяется в подсистемах на территории разных государств и никогда не хранится в одном месте, следовательно Telegram технически не может предоставить властям ключи шифрования.6 апреля Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ на территории РФ к мессенджеру Telegram в связи с невыполнением требований ФСБ. В Telegram заявили, что продолжают придерживаться прежней позиции. 13 апреля Таганский районный суд Москвы заблокировал мессенджер Telegram на территории РФ. Компания может обжаловать решение суда в течение месяца. Ее представители не присутствовали на заседании. В этот же день основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Telegram обойдет блокировку в России. При этом он отметил, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).14 апреля в Госдуме заявили, что проанализируют необходимость законодательно исключить использование VPN в России. Сегодня в России начали блокировать доступ к Telegram. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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