Глава Роскомнадзора Александр Жаров подчеркнул, что ведомство
всегда начинает принимать меры только после запроса
правоохранительных органов. Сегодня в России начали
блокировать Telegram Фото: ЕРА Он отметил, что Роскомнадзор
принимает меры вслед за теми документами, "которые поступают из
органов, обладающих функциями оперативно-розыскной деятельности".И
заявил, что в случае с Telegram ведомство "видимо" будет
действовать так же.20 марта Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) обязала Telegram в течение 15
дней предоставить ФСБ ключи для декодирования
сообщений.Представитель компании заявил, что переписка
пользователей мессенджера в зашифрованном виде распределяется в
подсистемах на территории разных государств и никогда не хранится в
одном месте, следовательно Telegram технически не может
предоставить властям ключи шифрования.6 апреля Роскомнадзор
обратился в Таганский районный суд Москвы с требованием
ограничить доступ на территории РФ к мессенджеру Telegram в
связи с невыполнением требований ФСБ. В Telegram заявили,
что продолжают придерживаться прежней позиции.
13 апреля Таганский районный суд
Москвы заблокировал мессенджер Telegram на территории РФ.
Компания может обжаловать решение суда в течение месяца. Ее
представители не присутствовали на заседании.
В этот же день основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Telegram
обойдет блокировку в России. При этом он отметил, что не
гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных
частных сетей (VPN).14 апреля в Госдуме заявили, что
проанализируют необходимость законодательно исключить использование
VPN в России.
Сегодня в России начали блокировать доступ к
Telegram.
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