В Киеве 21-22 апреля из-за проведения полумарафона частично перекроют центр города. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщили организаторы мероприятия.

Так, 21 апреля пройдут подготовительные работы на Контрактовой площади, в связи с чем движение автотранспорта будет ограничено с 05:00 до 22:00 следующего дня (22 апреля) на улице Григория Сковороды и Контрактовой площади.

В то же время, 22 апреля, в день мероприятия, будет ограничено движение по следующим улицам:

— улица Петра Сагайдачного — с 08:00 до 14:00;

— Боричев спуск — с 08:00 до 12:40;

— улица Набережно-Крещатицкая в направлении Почтовой площади — с 08:00 до 12:40;

— улица Набережно-Крещатицкая в направлении ул. Верхний вал — с 08:00 до 11:00;

— Набережное шоссе в направлении моста им. Патона — с 08:00 до 12:40;

— Набережное шоссе в направлении Почтовой площади — с 08:00 до 11:00;

— Гаванский мост в направлении Северного моста — с 08:00 до 11:00;

— Гаванский мост в направлении Почтовой площади — с 08:00 до 12:40;

— улица Набережно-Рыбальская в направлении Северного моста — с 08:00 до 11:00;

— Северный мост — с 9:20 до 11:00;

— улица Трухановская — с 09:00 до 12:00;

— Днепровский спуск — с 08:00 до 11:00;

— Владимирский спуск — с 08:00 до 12:40;

— мост Метро в направлении Броварского проспекта — с 08:00 до 11:00;

— мост Метро в направлении моста им. Патона — с 08:00 до 9:45.

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