|В связи с предстоящим полумарафоном в Киеве снова будут перекрывать центр
|16.04.2018 15:34
|
В Киеве 21-22 апреля из-за проведения полумарафона частично перекроют центр города. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщили организаторы мероприятия.
Так, 21 апреля пройдут подготовительные работы на Контрактовой площади, в связи с чем движение автотранспорта будет ограничено с 05:00 до 22:00 следующего дня (22 апреля) на улице Григория Сковороды и Контрактовой площади.
В то же время, 22 апреля, в день мероприятия, будет ограничено движение по следующим улицам:
— улица Петра Сагайдачного — с 08:00 до 14:00;
— Боричев спуск — с 08:00 до 12:40;
— улица Набережно-Крещатицкая в направлении Почтовой площади — с 08:00 до 12:40;
— улица Набережно-Крещатицкая в направлении ул. Верхний вал — с 08:00 до 11:00;
— Набережное шоссе в направлении моста им. Патона — с 08:00 до 12:40;
— Набережное шоссе в направлении Почтовой площади — с 08:00 до 11:00;
— Гаванский мост в направлении Северного моста — с 08:00 до 11:00;
— Гаванский мост в направлении Почтовой площади — с 08:00 до 12:40;
— улица Набережно-Рыбальская в направлении Северного моста — с 08:00 до 11:00;
— Северный мост — с 9:20 до 11:00;
— улица Трухановская — с 09:00 до 12:00;
— Днепровский спуск — с 08:00 до 11:00;
— Владимирский спуск — с 08:00 до 12:40;
— мост Метро в направлении Броварского проспекта — с 08:00 до 11:00;
— мост Метро в направлении моста им. Патона — с 08:00 до 9:45.
Источник