Фигуранты дела пользуются своими процессуальными правами

"Проведены допросы свидетелей, которые сообщили важные фактические данные об обстоятельствах, являющихся предметом исследования в этом производстве. Осуществляется обзор и анализ документов и предметов, изъятых по месту жительства и работы Рубана и Савченко, проверяется причастность к инкриминируемым им преступлениям других лиц" , - сообщает пресс-центр СБУ.

При этом в СБУ отметили, что фигуранты дела, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию.

"Органами досудебного расследования и прокуратуры с учетом сложности уголовного производства, объема и специфики процессуальных действий в нем, а также поведения участников уголовного судопроизводства, планируется окончание предварительного расследования в разумные сжатые сроки", - отметили в СБУ.