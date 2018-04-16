|Савченко и Рубан отказываются давать показания следствию
|16.04.2018 15:35
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Фигуранты дела пользуются своими процессуальными правамиГлавное следственное управление Службы безопасности Украины в рамках расследования дела "Савченко-Рубана" назначило и проводит 13 экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в частности комиссионную судебно-психологическую экспертизу по проверке правдивости показаний народного депутата надежды Савченко.
Фото: Тереза Лащук / LB.ua
"Проведены допросы свидетелей, которые сообщили важные фактические данные об обстоятельствах, являющихся предметом исследования в этом производстве. Осуществляется обзор и анализ документов и предметов, изъятых по месту жительства и работы Рубана и Савченко, проверяется причастность к инкриминируемым им преступлениям других лиц" , - сообщает пресс-центр СБУ.
При этом в СБУ отметили, что фигуранты дела, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию.
"Органами досудебного расследования и прокуратуры с учетом сложности уголовного производства, объема и специфики процессуальных действий в нем, а также поведения участников уголовного судопроизводства, планируется окончание предварительного расследования в разумные сжатые сроки", - отметили в СБУ.
Напомним, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности , задержание и арест Надежды Савченко. Впоследствии нардепу сообщили о подозрении и задержали.
Владимира Рубана задержали утром 8 марта на пункте пропуска "майорских" на линии разграничения. Во время проверки мебели, которые руководитель "Офицерского корпуса" вывозил из оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова и другое оружие. Провозилося все это под видом имущества семьи переселенцев.
Согласно подозрению, предъявленной Рубленую, он готовил покушение на президента Петра Порошенко , руководителей силовых структур и других государственных деятелей. Согласно документу, в Рубана "не позднее 14 ноября 2017" возник план осуществить в Киеве теракт с целью запугивания населения и спровоцировать военный конфликт на территории всей Украины. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были подорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.
Кроме того, Рубан якобы планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Все они должны были убить.
В то же время, сам Владимир Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там водитель и имел только перевезти товар из неподконтрольной территории Донбасса.
"Все были в сговоре .... это организованная операция двух служб" , - заявил руководитель "Офицерского корпуса".