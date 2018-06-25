Депутат от Швейцарии Лилиан Мори Паскье возглавила Парламентскую Ассамблею Совета Европы. Решение о назначении Паскье на должность главы ПАСЕ было объявлено во время открытия летней сессии Ассамблеи в понедельник, 25 июня, пишет Апостроф .

Стоит отметить, что Лилиан Мори Паскье была единственным претендентом на должность президента ПАСЕ. В связи с этим голосование по вопросу не проводилось, и она была назначена главой Ассамблеи автоматически.

До этого должность президента Ассамблеи с января 2018 года занимал итальянский парламентарий Микеле Николетти. Однако ему пришлось сложить полномочия в связи с проигрышем на парламентских выборах в Италии.

Как сообщал svodka.net ранее, бывший президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт вышел из состава ПАСЕ из-за обвинений в нарушении кодекса повеления .

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