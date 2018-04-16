|АРМА: в госбюджет перечислили первые доходы в более чем полмиллиона гривен
|16.04.2018 15:38
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Компания-управитель перечислила в госбюджет первые доходы от управления предприятием, хлебозаводом в Харькове, в сумме 506 600 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, передает
"13 апреля 2018 года в Государственный бюджет Украины компанией-управляющим были перечислены первые доходы - 506 600,00 гривен от управления в марте этого года работающим предприятием - активами хлебозавода №3 в городе Харькове", - сказано в сообщении.
Как отмечается, управляющим пока обеспечивается функционирование предприятия по назначению. Поступления в бюджет от управления этим активом в апреле планируются на уровне от 1,3 млн гривен.
Активы хлебозавода №3 в Харькове переданы в управление Национальному агентству на основании решения Киевского районного суда г.Харькова от 11.01.2018 г.
20 марта Национальное агентство передало в управление активы хлебозавода №3 на основании договора управления компании-управляющему, отобранной по результатам конкурса.
Как сообщал арестованное имущество аэропорта "Одесса" передано АРМА.