Дональд Трамп не может быть удостоен звания украинского казака по целому ряду причин.

Одна из них состоит в несовпадении ментальности американцев и украинцев, - сказал "" экс-атаман украинского казачества Владимир Михайлов, передает .

В контексте лишения Трампа звания казака, которое изначально было предоставлено ему петербургской казачьей организацией, а также отвечая на вопрос, достоит ли он звания украинского казака, Михайлов заметил: "У них своя ментальность, у них свои позиции, и некоторые позиции с украинскими не совпадают". По его словам, в американской традиции казакам больше только соответствуют ковбои.

Вместе с тем он обратил внимание на "одну общую болезнь" всех казачеств всех стран, а именно: чрезмерное увлечение внешним блеском, внешними эффектами – "елочные украшения, амулеты, аксельбанты, ордена, лампасы, все невообразимые военные звания. А если понадобиться воевать – куда девать эти игрушки?" - сказал он.

В свою очередь, председатель Союза ветеранов и работников силовых структур Украины "Звитяга" Александр Сопов сказал "Обозревателю", что также считает неуместным возводить Трампа в чин казака.

"Я не против сделать Трампа казаком, но, к сожалению, казацкие награды и у нас, и в России воспринимаются как фейковые, следовательно такое награждение может иметь обратный эффект", - признал он. По словам Сопова, прекрасной альтернативой казацкой награды является награда общественная. "Трампа можно было бы наградить "от народа Украины за его кропотливый труд…" - и так далее. Это можно сделать через посольство", - предложил он.

В то же время и Михайлов, и Сопов признали: факт присвоения Трампу звания российского казака, а позже – факт лишения этого звания – "обычный пиар-ход". "Интересно, а сам Трам знал, что он стал российским казаком?" - шутя, заметил Сопов.

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