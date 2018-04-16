



Українська телеведуча Маша Єфросиніна нечасто показує шанувальникам свого чоловіка чи старшу доньку, втім, найменшого сина Сашка у Інстаграмі зірки чимало - він завжди супроводжує маму під час прогулянок і стає компаньйоном жартівливих витівок.



Для прогулянки телеведуча обрала пальто з принтом птахів від Tak.Ori, вартістю 925 євро, і шкіряні штани від HELMUT LANG.



"Значить, якщо всі жінки хочуть, щоб 8-е березня тривало весь рік ще і в обнімку зі Святим Валентином, то мій Олександр абсолютно не проти віддати днів 300 під Великдень. Фото сьогоднішнє, пасочку товариш наколядував за чарівність і з'їдені сирники в кафе" , - підписала кадр Єфросиніна.









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