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Российские СМИ сообщили о боях в сирийском городе Дума
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16.04.2018 15:41
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Местные жители рассказали о крупном арсенале повстанцев,
расположенном в одном из зданий в районе, где якобы идут бои между
правительственными войсками и силами оппозиции, сообщает агентство
ТАСС. СМИ заявляют о боях в Думе Фото: ЕРА По данным агентства, бои
идут в квартале Эр-Рахмани. Как утверждает агентство, местные
жители сообщили о крупном арсенале повстанцев, расположенном в
одном из зданий в этом районе.В ночь на 14 апреля США,
Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в
Сирии. Спецоперация стала ответом на
предполагаемое применение химического оружия в городе
Дума в Восточной Гуте 7 апреля. Всемирная
организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что
жертвами химатаки стали 43 человека. По данным волонтерской
организации "Белые шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные
страны обвиняют в химатаке сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств применения химического оружия.16 апреля на
специальном заседании Организации по запрещению химического оружия
британская делегация заявила, что Россия и Сирия не пустили в Думу
экспертов организации.
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