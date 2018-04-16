Местные жители рассказали о крупном арсенале повстанцев, расположенном в одном из зданий в районе, где якобы идут бои между правительственными войсками и силами оппозиции, сообщает агентство ТАСС. СМИ заявляют о боях в Думе Фото: ЕРА По данным агентства, бои идут в квартале Эр-Рахмани. Как утверждает агентство, местные жители сообщили о крупном арсенале повстанцев, расположенном в одном из зданий в этом районе.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля. Всемирная организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки стали 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные страны обвиняют в химатаке сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств применения химического оружия.16 апреля на специальном заседании Организации по запрещению химического оружия британская делегация заявила, что Россия и Сирия не пустили в Думу экспертов организации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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