В троллейбусах предусмотрены кондиционеры кабины водителя и салона

"Первый пробный рейс сделан. Далее некоторые регламентные работы - и новые троллейбусы с автономным ходом курсировать по Черновцам с заездом в центр Садгоры" , - сообщил депутат Черновицкого городского совета Юрий Бурега, информирует ЦТС со ссылкой на "Пассажирский транпсорт".

"Технические параметры этих троллейбусов позволяют проехать без контактной сети еще почти две таких же расстоянии, как" Еврострой ХХ "-" Космо "и обратно" , - добавил он.

Отметим, что поставки троллейбусов Днепр Т203 в Черновцы начались 10 апреля. Сюда прибыли первые два из четырех троллейбусов. Согласно техническому заданию, машина должна быть обеспечена системой автономного хода на базе аккумуляторных батарей с запасом не менее 15 км. Кроме того, предусмотрен кондиционер кабины водителя и салона.

Стоимость одного такого троллейбуса составляет 7500000 гривен.