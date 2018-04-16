|Дуров заявил, что блокировка Telegram угрожает безопасности России
|16.04.2018 15:44
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Запрет мессенджера Telegram снизит уровень национальной безопасности на территории России. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.
Согласно сообщению, из-за блокировки мессенджера ухудшится качество жизни 15 миллионов граждан Российской Федерации, ведь Telegram без VPN может быть иногда недоступен.
Также Дуров подчеркнул, что несмотря на блокировку мессенджера террористическая угроза в России останется прежней, поскольку экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи - в других мессенджерах или через VPN.
По словам Дурова, из-за запрета Telegram часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к России площадки в контролируемые из США WhatsApp или
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