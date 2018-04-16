Правоохранители проверяют информацию о минировании Белгород-Днестровского горрайонного суда. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области, передает

Информация о минировании поступила по спецлинии "102" о 11:59. Аноним сообщил о том, что здание районного суда в г. Белгород-Днестровский заминировано. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи с собаками и работники взрывотехнического управления ГУНП.

"Проверка завершена. Во время ее проведения были эвакуированы 30 человек. Взрывоопасных веществ и устройств не обнаружено. Работу суда возобновлено. По данному факту сведения внесены в Единый список досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе задержали двух псевдоминеров, которые сообщили о "минировании" Соборной площади.

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