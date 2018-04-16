Весьма показательные тенденции можно наблюдать у наших гибридных соседей. И касаются они в первую же очередь международной платежной системы SWIFT, об отключении которой для России так много говорили в 2014-2015 гг и о которой сейчас практически забыли.

А между тем, сверхдержава полным ходом испытывает возможности работы своей экономики в условиях отключения от SWIFT, а госкорпорация «Ростех» даже развернула подготовку к возможному отключению от данной системы.

Так, ГК «Ростех» в ближайшее время начнет осуществлять транзакции и прочее взаимодействия между финансовыми учреждениями при помощи национальной системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

Напомню, что «Роснефть» и Газпромбанк испытал первые переводы через СПФС еще в декабре прошлого года, а “Промсвязьбанк” и вовсе отказался от осуществления транзакций в валюте. Правда это был вызвано переходом банка под юрисдикцию МО РФ, и повлекло сразу же многомиллиардные убытки, но лиха беда начало, верно?

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Как бы там ни было, а Кремль готовится к подобной мере действительно. И на этом фоне возникает вопрос, или в Москве знают больше, чем нынче присутствует информации в свободных источниках, об отключении SWIFT для страны-изгоя, или Россия готовится сотворить очередную глупость такого масштаба, что вполне может повлечь столь серьезную меру по отношению к ней?

Как бы там ни было — покажет время. Но пример “Промсвязьбанка”, превратившегося в банальную прокладку для МО РФ с колоссальными долгами и оттоком вкладов физических лиц более чем на 300 млрд рублей, говорит о том, что “верной дорогой идут, товарищи!”

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