Все официальные материалы по этому делу могут быть обнародованы только с разрешения следователя

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко и подозреваемый в подготовке терактов Владимир Рубан отказываются от дачи показаний, информирует svodka.net.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Фейсбуке.

«Учитывая большой общественный интерес к фигурантам указанного уголовного производства, следователями СБУ под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры в сжатые сроки проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование всех обстоятельств совершения уголовных преступлений, выяснения степени участия и вины каждого соучастника. В частности, проводятся допросы подозреваемых по обстоятельствам объявленной им подозрения. В настоящее время фигуранты дела, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент следствие назначило и проводит 13 экспертиз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в том числе судебно-психологическая экспертиза показаний Надежды Савченко.

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«Проведены допросы свидетелей, которые сообщили важные фактические данные об обстоятельствах, являющихся предметом исследования в данном производстве. Осуществляется обзор и анализ документов и предметов, изъятых по месту жительства и работы Рубана и Савченко, проверяется причастность к указанным выше преступлений других лиц», — отмечается в сообщении.

СБУ заявляет, что все официальные материалы по этому делу, согласно ст. 222 Уголовно-процессуального кодекса, могут быть обнародованы только с разрешения следователя. Правоохранители обещают завершить предварительное расследование «в разумные сжатые сроки».

Напомним, 23 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал Надежду Савченко на 2 месяца без права внесения залога. Ей вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации «ДНР» (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).

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Глава ОО «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО с большим грузом оружия и боеприпасов. По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. 20 марта Апелляционный суд Киева подтвердил меру пресечения Рубану в виде содержания под стражей.

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