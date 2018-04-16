Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров снова опроверг использование химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Лавров заявил, что две трети из 100 ракет, выпущенных по Сирии, не достигли своих целей Фото: mid.ru По словам Лаврова, нет никаких доказательств, свидетельствующих, что 7 апреля там применили химическое оружие.Он добавил, что лидеры Франции, Великобритании и США, которые заявляют об обратном, ссылаются на сообщения в СМИ и соцсетях. Министр утверждает, что "имела место инсценировка".Лавров заявил, что две трети из 100 ракет, выпущенных по Сирии Францией, Великобританией и США в ответ на предполагаемую химатаку, не достигли своих целей. Он отметил, что "канал урегулирования конфликта" для предотвращения столкновения между американскими и российскими силами сделал свою работу и конфронтации не произошло. Лавров подчеркнул, что отношения между Россией и Западом сейчас хуже, чем во времена холодной войны из-за отсутствия каналов связи между двумя сторонами.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля. Всемирная организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки стали 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные страны обвиняют в химатаке сирийское правительство. Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств применения химического оружия.Делегация Великобритании при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила на сегодняшнем специальном заседании, что Россия и Сирия не допустили инспекторов ОЗХО в Думу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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