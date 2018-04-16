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Лавров заявил, что Россия ничего не меняла на месте предполагаемой химатаки в Сирии
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16.04.2018 15:49
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров снова опроверг
использование химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля.
Лавров заявил, что две трети из 100 ракет, выпущенных по Сирии, не
достигли своих целей Фото: mid.ru По словам Лаврова, нет никаких
доказательств, свидетельствующих, что 7 апреля там применили
химическое оружие.Он добавил, что лидеры Франции, Великобритании и
США, которые заявляют об обратном, ссылаются на сообщения в СМИ и
соцсетях. Министр утверждает, что "имела место инсценировка".Лавров
заявил, что две трети из 100 ракет, выпущенных по Сирии Францией,
Великобританией и США в ответ на предполагаемую химатаку, не
достигли своих целей. Он отметил, что "канал урегулирования
конфликта" для предотвращения столкновения между американскими и
российскими силами сделал свою работу и конфронтации не произошло.
Лавров подчеркнул, что отношения между Россией и Западом сейчас
хуже, чем во времена холодной войны из-за отсутствия каналов связи
между двумя сторонами.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и
Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация
стала ответом на предполагаемое применение химического
оружия в городе Дума в Восточной Гуте 7
апреля. Всемирная организация
здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки
стали 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые
шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные
страны обвиняют в химатаке сирийское
правительство. Лавров утверждал, что российские
специалисты не обнаружили в Думе доказательств применения
химического оружия.Делегация Великобритании при Организации по
запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила на сегодняшнем
специальном заседании, что Россия и Сирия не допустили
инспекторов ОЗХО в Думу.
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