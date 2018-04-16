Подозреваемые в планировании захвата власти Владимир Рубан и Надежда Савченко отказываются от дачи показаний следствию. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в понедельник, 16 апреля.

По информации ведомства, сейчас следствие, между прочего, назначило и проводит 13 экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в том числе комиссионная судебно-психологическая экспертиза по проверке правдивости показаний Савченко.

Кроме этого, отмечают в СБУ, проведены допросы свидетелей, осуществляется обзор и анализ документов и предметов, изъятых по месту жительства и работы Рубана и Савченко, проверяется причастность к преступлениям, в которых их подозревают, других лиц.

«Органами предварительного расследования и прокуратуры с учетом сложности уголовного производства, объема и специфики процессуальных действий в нем, а также поведения участников уголовного судопроизводства, планируется окончание предварительного расследования в разумные сжатые сроки», — сказано в сообщении.

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