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Минэкологии: Украина стала одним из лидеров по смертности от грязного воздуха
16.04.2018 15:50
Минэкологии: Украина стала одним из лидеров по смертности от грязного воздуха
По его словам, за последние несколько лет была разработана концепция низкоуглеродистой развития
Украина вошла в пятерку лидеров по количеству смертей из-за загрязнения воздуха.
Минэкологии: Украина стала одним из лидеров по смертности от грязного воздуха Фото: из открытых источников

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает "РБК-Украина".

"Мы входим в пятерку приоритетов во всем мире. Украина занимает сейчас одно из пяти мест по количеству смертей из-за загрязнения воздуха" , - заявил министр.

По его словам, за последние несколько лет была разработана концепция низкоуглеродистой развития.

Как отметил министр, в документ интегрировано много сфер, которые призваны изменить будущее только мира.

Также министр отметил, что борьба с загрязнением климата в мире на втором месте после борьбы с терроризмом.

Напомним, что  министр экологии Украины Остап Семерак, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, заявлял, что в Украине каждые 2:00 умирает три человека за плохого состояния окружающей среды.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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