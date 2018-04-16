По его словам, за последние несколько лет была разработана концепция низкоуглеродистой развития

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает "РБК-Украина".

"Мы входим в пятерку приоритетов во всем мире. Украина занимает сейчас одно из пяти мест по количеству смертей из-за загрязнения воздуха" , - заявил министр.

По его словам, за последние несколько лет была разработана концепция низкоуглеродистой развития.

Как отметил министр, в документ интегрировано много сфер, которые призваны изменить будущее только мира.

Также министр отметил, что борьба с загрязнением климата в мире на втором месте после борьбы с терроризмом.