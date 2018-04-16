|Минэкологии: Украина стала одним из лидеров по смертности от грязного воздуха
|16.04.2018 15:50
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По его словам, за последние несколько лет была разработана концепция низкоуглеродистой развитияУкраина вошла в пятерку лидеров по количеству смертей из-за загрязнения воздуха.
Фото: из открытых источников
Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает "РБК-Украина".
"Мы входим в пятерку приоритетов во всем мире. Украина занимает сейчас одно из пяти мест по количеству смертей из-за загрязнения воздуха" , - заявил министр.
По его словам, за последние несколько лет была разработана концепция низкоуглеродистой развития.
Как отметил министр, в документ интегрировано много сфер, которые призваны изменить будущее только мира.
Также министр отметил, что борьба с загрязнением климата в мире на втором месте после борьбы с терроризмом.
Напомним, что министр экологии Украины Остап Семерак, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, заявлял, что в Украине каждые 2:00 умирает три человека за плохого состояния окружающей среды.