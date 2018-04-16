Знаменитый американский писатель Джордж Мартин рассказал, что в своей новой книге из саги "Песнь льда и пламени" продолжил линию одного из героев, которые погиб в фэнтези-сериале "Игра престолов". Об этом сообщает Cinema Blend .

Автор пояснил, что, если бы мог изменить ход экранизации своих книг, он хотел бы ввести в повествование персонажа, в которую после смерти превратилась Кейтлин Старк, - Бессердечную.

"В книге персонажей можно воскрешать. После того как Кейтлин восстает в образе Бессердечной, она становится мстительной, безжалостной убийцей. В шестой книге я продолжаю писать о ней. Она важный персонаж для саги. Ввести ее в сериал - мое самое большое желание", - признался Мартин.

Как сообщал svodka.net ранее, в марте телеканал Syfy опубликовал первый тизер-трейлер сериала , который являеться экранизацией одноименного рассказа писателя-фантаста Джорджа Р.Р. Мартина.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира