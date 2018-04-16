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Полиция задержала 10 участников перестрелки в Киеве
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16.04.2018 15:53
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*/ Понедельник, 16 апреля 2018, 16:40 • Катерина Головатая • 7548
Версия для печати Полиция задержала 10 участников перестрелки в
Киеве
Полиция задержала 10 человек, причастных к перестрелке, которая
произошла возле общежития с переселенцами на ул. Обуховская в
Киеве, передает корреспондент
Задержание произошло на ул. Чернобыльская, близко от общежития
переселенцев. Правоохранител задержали три автомобиля с
европейскими номерами. В автомобилях провели обыски, в ходе которых
изъяли черные маски с отверстиями для глаз и рта. Полный список
изъятых предметов пока неизвестен.
В полиции Киева подтвердили информацию, что задержанные лица
имеют отношение к стрельбе, которая произошла возле общежития, в
котором сейчас живут переселенцы из Донецкой и Луганской областей и
участники добровольческих батальонов со своими семьями.
По неофициальной информации, задержании лица - это охранники
владельца дома, в котором проживают переселенцы. Владелец дома
приехал проверить состояние здания для подготовки ремонтных работ,
вместе с охраной. Во время визита произошло столкновение между
охранником и жителем дома, в случае которой пострадали оба
мужчины.
Как сообщал в столице на улице Обуховской Святошинского района
между мужчинами возник конфликт, в ходе которого произошла
стрельба.
"Между мужчинами возник конфликт, в разгар которого прозвучало
несколько выстрелов. В результате происшествия пострадали два
человека: один из них доставили в больницу, другого не
госпитализировали ", - говорится в сообщении отдела коммуникации
полиции Киева.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира