Авиаэксперт Вадим Лукашевич опроверг недавние высказывания главы МИДа России Сергея Лаврова о расследовании катастрофы MH17 Малазийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году.

Об этом он написал на своей странице в , передает

Эксперт разобрал несколько ключевых пунктов заявления Лаврова.

Во-первых, утверждал, что ни один из украинских диспетчеров, которые дежурили в тот день, не был допрошен.

"Диспетчеры были допрошены украинскими следователями (Украина входит в состав международной Объединенной следственной группы - JIT), данные переданы голландцам. Кроме того, переговоры диспетчеров с экипажем МН17 были опубликованы в промежуточном отчете Совета по безопасности Нидерландов (DSB) еще 9 сентября 2014 года и носят подробный характер", – отвечает Лукашевич.

Во-вторых, по словам главы российского МИДа, украинские данные радиолокационного наблюдения не получены следователями.

"Украина передала следствию первичные радиолокационные данные военного радара, что подтвердили сами голландцы 28 сентября 2016 года", – пишет авиаэксперт.

В-третьих, у Лаврова возник вопрос, почему Украина не закрыла свое воздушное пространство в 2014 году. На это Лукашевич отвечает, что такой вопрос возник только у российского дипломата: "исчерпывающий ответ (с юридической и организационной сторон) на него дан в итоговом отчете технического расследования DSN".

И в-четвертых, глава МИДа утверждает, что Россия продолжает оказывать содействие следствию, а также отвечает на все запросы по делу.

"Россия не предоставили данные ни с одного своего военного радара, которые там (в приграничной районе) были; Россия не ответила ни на один требование по местонахождению своих "Буков" в момент трагедии, а также ни на один требование по персоналиям, которые могут быть причастны к принятию решения на его передислокацию летом 2014 года, к организации его транспортировки к украинской границе и далее, и его применению", – отмечает авиаэксперт.















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