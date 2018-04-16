|Пока "Искандеры" смеются, "Томагавки" бьют по российским союзникам и наемникам, - Юрий Бутусов
|16.04.2018 15:57
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Картинка изменилась: в кремлевском телеэфире сжигают портреты президента США
Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Бутусов, информирует svodka.net.
Чуть более года назад избранию Трампа аплодировала российская
Госдума, а российские СМИ воспевали победу Трампа как будто это
внешнеполитический успех РФ, по команде Кремля это преподносилось
как решительные перемены.
Осталось только жечь портреты.
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