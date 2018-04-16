Пока «Искандеры» смеются, «Томагавки» бьют по российским союзникам и наемникам, — Юрий Бутусов Картинка изменилась: в кремлевском телеэфире сжигают портреты президента США Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Бутусов, информирует svodka.net. Чуть более года назад избранию Трампа аплодировала российская Госдума, а российские СМИ воспевали победу Трампа как будто это внешнеполитический успех РФ, по команде Кремля это преподносилось как решительные перемены.

Трамп

И вот уже картинка изменилась: в кремлевском телеэфире сжигают портреты президента США. Да, раньше они хихикали и клеили наклейки «Обама – чмо», «Не смешите мои «Искандеры». А с Трампом наклейки не помогают – пока «Искандеры» смеются, «Томагавки» бьют по российским союзникам и по российским наемникам. Осталось только жечь портреты.

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