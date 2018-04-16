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Пока "Искандеры" смеются, "Томагавки" бьют по российским союзникам и наемникам, - Юрий Бутусов
16.04.2018 15:57
Пока «Искандеры» смеются, «Томагавки» бьют по российским союзникам и наемникам, — Юрий Бутусов

Картинка изменилась: в кремлевском телеэфире сжигают портреты президента США

Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Бутусов, информирует svodka.net.

Чуть более года назад избранию Трампа аплодировала российская Госдума, а российские СМИ воспевали победу Трампа как будто это внешнеполитический успех РФ, по команде Кремля это преподносилось как решительные перемены.
Трамп
И вот уже картинка изменилась: в кремлевском телеэфире сжигают портреты президента США. Да, раньше они хихикали и клеили наклейки «Обама – чмо», «Не смешите мои «Искандеры». А с Трампом наклейки не помогают – пока «Искандеры» смеются, «Томагавки» бьют по российским союзникам и по российским наемникам.

Осталось только жечь портреты.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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