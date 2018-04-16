Полиция применила слезоточивый газ

Группа сторонников греческой коммунистической партии пыталась свергнуть памятник бывшего президента США Гарри Трумэна в центре Афин, передает Reuters.

Протестующие столкнулись с полицией, которая применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. По меньшей мере трое протестующих получили ранения. На их головах были видны кровь.

К митингу присоединились несколько сотен сторонников коммунистической партии. Некоторые из них сжигали флаги США.

По данным греческих СМИ, в акциях протеста также приняли участие студенты и школьники.

Н агадаемо, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.

С поддержкой действий США и союзников уже выступили в НАТО, ЕС, Чехия, Турция, а также Украина.

В то же время Дамаск назвал удары грубым нарушением международного права. С решительным осуждением выступила также Беларусь. В свою очередь Россия заявила, что созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.