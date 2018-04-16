Существует этнографическая байка о том, что некоторые примитивные племена Африки и Южной Америки не знают, что секс приводит к рождению детей. Они считают, что детей приносят какие-то духи или божества, а секс — это так, просто для удовольствия. Причина таких странных верований в том, что они не в состоянии установить причинно-следственные связи на таком большом промежутке времени, который проходит между зачатием и появлением явных признаков беременности. Их повседневная жизнь слишком проста и незамысловата для того, чтобы строить какие-то долговременные планы — они живут сегодняшним днём и не заморачиваются планированием. Такой уклад жизни накладывает свой отпечаток на мышление и мешает связывать причину и следствие, разделённые более чем парой дней.

Интересно, что когда этнографы рассказывают аборигенам о том, что дети на самом деле от секса, то «белых людей» поднимают на смех. Ну правда же смешно: если бы дети были от чики-пики, то рожали бы только красивые женщины, а у нас рожают все, даже самые страшненькие, на которых никто не позарится даже после перебродивших кокосов!

Насколько эта байка соответствует действительности я не знаю (этнограф из меня ещё хуже, чем из аборигена врач-репродуктолог), но она на удивление хорошо иллюстрирует некоторые тенденции в нашей научно-образовательной сфере.

Чтобы связать секс у дикарей с украинской наукой придется зайти немного издалека.

14 апреля в Киеве состоялся — международное мероприятие, призванное привлечь внимание к науке и её роли в современном обществе, а в реалиях Украины и к многочисленным проблемам учёных.

Неформальный характер мероприятия привлёк на удивление много людей. На марше собрались практически все украинские учёные, которые активно занимаются популяризацией науки и организацией публичных научно-просветительских мероприятий (их, увы, не так много). Пришли несколько членов . Вместе со студентами шли, как минимум, один директор и два зам директора исследовательских институтов НАН и музеев. Были активные борцы с академическим плагиатом и лженаукой. Было множество журналистов, включая большие центральные СМИ. Была даже в.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, которая хорошо понимает роль науки в современной медицине.

А вот профильное министерство освіти і науки почтить мероприятие своим присутствием не соизволило. Не то чтобы на марше по представителям МОН кто-то отдельно скучал, но получилось так, что марш собрал вместе представителей практически всех официальных структур и общественных организаций, которым небезразлична судьба украинской науки и отсутствие МОН на этом фоне выглядело очень символично.

А теперь вернёмся к интимной жизни дикарей — мне кажется, что в вопросах науки и МОН, и вся власть в целом, допускает в точности те же ошибки, что и дикари Амазонии, в вопросах секса.

Во-первых напрочь отсутствует осознание долговременных причинно-следственных связей. Проблемы науки и образования начались не год и даже не десять лет назад. Изнасилование этих сфер началось ещё в 90-х годах. Именно тогда было «придумано» нищенское финансирование по остаточному принципу, массовая имитация отчётности, курс на упрощение учебных программ, девальвация социального статуса учёных и преподавателей, порочная идея «всеобщего» высшего образования с отсутствием отсева и селекции. И вот через 20-25 лет система пошла вразнос настолько, что не замечать этого стало уже невозможно. Но власть не видит никакой связи между систематическим многолетним изнасилованием и случившимся выкидышем.

<p «=»»>Точно так же нет никакого видения последствий сегодняшних событий. Чего стоят только постоянные попытки ликвидировать НАН, чтобы передать её недвижимость и землю заинтересованным «уважаемым людям» под застройку. То, что в перспективе из-за этого , никому в голову не приходит — горизонт планирования власти у нас на уровне охотника из племени тумба-юмба. У них до следующей охоты, у нас — до следующих выборов.

Та же нелепость творится и в образовании. Сиюминутные интересы ставятся во главу угла без малейшего видения перспекивы. Вместо того, чтобы привести количество ВУЗов в соответствие с реалиями (говоря по-простому сократись его раз в десять) и начать нормальный отбор абитуриентов и отсев неуспевающих студентов, МОН продолжает курс на «всеобщее высшее образование». Ситуация уже давно стала абсурдной — в университеты поступает до 80% (!) выпускников школ и подавляющее большинство из них получает дипломы. Естественно, что при таком большинство студентов — это необучаемые тупицы, которым получение ВО вообще было противопоказано. Как вы думаете, кто-то думает о том, к чему приведёт засилье таких «дипломированных специалистов» через 10-15 лет?

Во-вторых и МОН, и президиум НАН и отраслевые академии, и университеты и власть в целом реагируют на истошные вопли отдельных адекватных учёных и преподавателей примерно так же, как дикари реагировали на рассказы этнографов о том, что секс приводит к беременности. С одной стороны политики и правительство говорят буквально следующее: мы не видели ни одного нормального учёного, значит науки в стране вообще нет и весь этот социальный институт надо ликвидировать (а заодно и землю отдать под застройку куму). С другой стороны ректоры и академики упорно не признают, что в их организациях накопилось огромное количество «балласта» и имитации. И те и другие выглядят так же глупо, как дикари, которые считают, что дети у некрасивых женщин рождаются от духов — они переносят личные предпочтения и однобокий пристрастный взгляд на сложную ситуацию в целом. Анализировать дальше своих субъективных предрассудков никто то-ли не хочет, то-ли не умеет.

Морали в конце не будет. Остаётся только надеяться, что до сильных мира сего наконец-то дойдёт, что для адекватного развития науки и образования в государстве нужно строить причинно-следственные цепочки немного лучше, чем это делают любвеобильные примитивные племена.

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