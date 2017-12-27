На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,94 грн / долл., передает со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 декабря установлены на таком уровне:

27,944567 грн за доллар;

33,122695 грн за евро;

0,484020 грн за российский рубль;

37,398039 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 26 декабря, курс всех валют, кроме российского рубля, уменьшился.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира