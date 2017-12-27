|Официальный курс гривны установлен на уровне 27,94 грн / долл
|27.12.2017 06:16
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На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,94 грн / долл., передает со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 декабря установлены на таком уровне:
27,944567 грн за доллар;
33,122695 грн за евро;
0,484020 грн за российский рубль;
37,398039 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 26 декабря, курс всех валют, кроме российского рубля, уменьшился.
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