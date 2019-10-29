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Разведение сил в Золотом: поселок патрулирует Нацполиция
29.10.2019 18:33
В Золотом работают усиленные патрули Национальной полиции Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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