СБУ и Национальная полиция должны дать надлежащую оценку антиукраинской деятельности бывшего солиста Львовской Национальной оперы Николая Санжаревского. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Антон Геращенко, передает .

“Осенью прошлого года одесский блоггер Елена Добровольская опубликовала информацию о том, что Санжаревский является активным пособником террористов ДНР, ведя свою работу в культурном центре Украины — Львове, да и ещё работая солистом балета в Львовской Национальной Опере. В январе 2018 г. СБУ провело обыски у Николая Санжаревского, а в феврале он был уволен из Львовской Национальной Оперы “по соглашению сторон”, — написал Геращенко.

Выяснилось, отметил он, что группа Санжаревского занималась не только антиукраинской пропагандой и распространением фейков. Они занимались также сбором средств на лечение “детей беженцев” через социальные сети в расчете на то, что доверчивые сердобольные украинцы будут жертвовать деньги на их лечение. И они добивались своего. Только вот деньги украинцев аккумулировались и отправлялись на поддержку "ДНР".

По словам Геращенко, помимо шпионской деятельности Санжаревский подозревается в растлении несовершеннолетней, через которую он в том числе выведывал сведения о воинской службе ее брата в зоне АТО.

“Уверен, что правоохранительные органы Украины — СБУ и Национальная Полиция в ближайшее время дадут достойную оценку Николаю Санжаревскому за его подрывную деятельность против Украины”, — отметил Геращенко.

Как сообщал , со Львовского национального театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой уволили скандального солиста балета Николая Санжаревского, которого подозревают в поддержке и финансировании сепаратистов.

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