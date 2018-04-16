Полиция применила слезоточивый газ, слышны звуки хлопков, есть пострадавшие

В центре столицы Армении Еревана начались столкновения между участниками акции протеста и полицией, информирует svodka.net.

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Об этом заявляет «Интерфакс».

Части демонстрантов удалось прорвать оцепление полиции.

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По проспекту протянута колючая проволока.

Противник выдвижения кандидатуры Саргсяна на пост премьер-министра Армении — руководитель оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян — призвал своих сторонников вместе отправиться к зданию парламента.

«Дорога на пути к моей работе закрыта. Вы мне дали это место работы. Я вас призываю вместе отправиться на место моей работы. Помните, что полицейские — наши братья. У нас в руках нет камней, нет оружия. Мы идем с миром», — заявил Пашинян на митинге на площади Франции в центре Еревана.

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Через полицейские кордоны продвигаются демонстранты с поднятыми руками. Основная их часть расположилась в 150 метрах от здания парламента, около Конституционного суда.

Между тем сообщается, что полиция применила слезоточивый газ, слышны звуки хлопков, есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что Пашинян ведет переговоры с замначальника полиции Еревана Валерием Осипяном о возможности для участников акции пройти в здание парламента. Представители полиции заявили, что позволят пройти лишь депутатам — Пашиняну, Сасуну Микаеляну, Арарату Мирзояну и Лене Назарян.

«Со мной журналисты, а все эти люди сегодня записались ко мне на прием», — сказал Пашинян полковнику полиции Осипяну.

Как сообщали новости мира ранее, многотысячная акция собралась сегодня, 16 апреля, на подступах к проспекту Баграмяна в центре Еревана, протестуя против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

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