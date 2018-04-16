Мурал в Харькове, посвященный погибшему музыканту Андрею Кузьменко
(Кузьме), будет выполнен в фотореалистичном стиле, заявил
харьковский городской голова Геннадий Кернес. Кузьма погиб в
ДТП 2 февраля 2015 года Фото: Скрябін (офіційна сторінка) /
Facebook "В апреле ребята из Kailas-V в районе станции метро
"Научная" начнут рисовать мурал, посвященный погибшему украинскому
музыканту Кузьме. Для своей работы они выбрали фотографию,
сделанную во время харьковской фотосессии Кузьмы. Портрет будет
выполнен в фотореалистичном стиле. Продолжаем делать Харьков самым
лучшим городом на Земле!" – написал Кернес.
https://www.facebook.com/gennadykernes/posts/1267100326726524
Музыкант погиб в дорожно-транспортном происшествии 2
февраля 2015 года.Президент Украины Петр Порошенко наградил
Кузьму орденом "За заслуги" І степени (посмертно).
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