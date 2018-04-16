Мурал в Харькове, посвященный погибшему музыканту Андрею Кузьменко (Кузьме), будет выполнен в фотореалистичном стиле, заявил харьковский городской голова Геннадий Кернес. Кузьма погиб в ДТП 2 февраля 2015 года Фото: Скрябін (офіційна сторінка) / Facebook "В апреле ребята из Kailas-V в районе станции метро "Научная" начнут рисовать мурал, посвященный погибшему украинскому музыканту Кузьме. Для своей работы они выбрали фотографию, сделанную во время харьковской фотосессии Кузьмы. Портрет будет выполнен в фотореалистичном стиле. Продолжаем делать Харьков самым лучшим городом на Земле!" – написал Кернес. https://www.facebook.com/gennadykernes/posts/1267100326726524 Музыкант погиб в дорожно-транспортном происшествии 2 февраля 2015 года.Президент Украины Петр Порошенко наградил Кузьму орденом "За заслуги" І степени (посмертно). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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