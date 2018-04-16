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Гарбуз: Наверное, Тука неплохой парень, но вместе с ним в Луганскую обладминистрацию зашла команда жуликов
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16.04.2018 16:07
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Вместе с теперешним заместителем министра по вопросам временно
оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины
Георгием Тукой, бывшим губернатором Луганской области, в
облгосадминистрацию зашла "группа донецких ребят, работающих на
одного влиятельного человека". Об этом в интервью изданию"ГОРДОН"
заявил нынешний глава Луганской областной военно-гражданской
администрации Юрий Гарбуз. Гарбуз: Тука не понимал, с чего начать
работу в области, вот они его и окружили Фото: Yury Garbuz /
Facebook Отвечая на комментарий, что публично власть Президента не
выказывала недовольство Тукой, Гарбуз сказал: "Публично это не
озвучивалось, но… Тука – абсолютно чужой человек для области,
вел свою игру"."Наверное, сам по себе Георгий Борисович неплохой
парень, но вместе с ним в областную администрацию зашла команда
реальных жуликов. Их очень много было", – продолжил
чиновник.По его словам, он имеет в виду группу "донецких ребят,
работающих на одного влиятельного человека"."Тука не понимал, с
чего начать работу в области, вот они его и окружили: мол,
организуем процесс, а ты – главное – вот этих людей в
обладминистрацию заведи, и все заработает. Они четко расписали,
как, скажем мягко, взять под контроль финансовые и политические
площадки. Думаете, только я об этом знаю?" – добавил
Гарбуз.Бывший волонтер, основатель волонтерской группы "Народный
тыл" Георгий Тука был назначен главой Луганской областной
военно-гражданской администрации 22 июля 2015
года, сменив на этом посту Геннадия Москаля, который в свою
очередь был назначен главой Закарпатской
облгосадминистрации.Президент Украины Петр Порошенко уволил Туку с
этой должности в апреле 2016 года.
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