Вместе с теперешним заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгием Тукой, бывшим губернатором Луганской области, в облгосадминистрацию зашла "группа донецких ребят, работающих на одного влиятельного человека". Об этом в интервью изданию"ГОРДОН" заявил нынешний глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз. Гарбуз: Тука не понимал, с чего начать работу в области, вот они его и окружили Фото: Yury Garbuz / Facebook Отвечая на комментарий, что публично власть Президента не выказывала недовольство Тукой, Гарбуз сказал: "Публично это не озвучивалось, но… Тука – абсолютно чужой человек для области, вел свою игру"."Наверное, сам по себе Георгий Борисович неплохой парень, но вместе с ним в областную администрацию зашла команда реальных жуликов. Их очень много было", – продолжил чиновник.По его словам, он имеет в виду группу "донецких ребят, работающих на одного влиятельного человека"."Тука не понимал, с чего начать работу в области, вот они его и окружили: мол, организуем процесс, а ты – главное – вот этих людей в обладминистрацию заведи, и все заработает. Они четко расписали, как, скажем мягко, взять под контроль финансовые и политические площадки. Думаете, только я об этом знаю?" – добавил Гарбуз.Бывший волонтер, основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука был назначен главой Луганской областной военно-гражданской администрации 22 июля 2015 года, сменив на этом посту Геннадия Москаля, который в свою очередь был назначен главой Закарпатской облгосадминистрации.Президент Украины Петр Порошенко уволил Туку с этой должности в апреле 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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