|В результате протестов в Армении есть пострадавшие
|16.04.2018 16:08
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Полиция применила спецсредства против протестующихВ результате противостояния между протестующими и полицией в столице Армении, Ереване пострадали несколько демонстрантов, в том числе руководитель оппозиционного движения, депутат Национального собрания Армении Никол Пашинян.
Фото: Photolur
Полиция растянула колючую проволоку и применила спецсредства, вероятно, шумовые гранаты, чтобы не пропустить протестующих к зданию парламента, передает Армянская служба "Радио Свобода".
После этого полицейские в первых рядах временно одели противогазы. Также полиция предупредила демонстрантов, принято решение о разгоне демонстрации.
Лидера протестов Никола Пашиняна доставили в медицинский центр. Как сообщила Радио Свобода депутат Национального собрания Армении Лена Назарян, у него повреждена рука, а также повреждения в области лица.
Врач медцентра «Наири» сообщил, что в медучреждении, кроме Пашиняна, находятся и трое полицейских, ранены в результате столкновений в центре Еревана.
Позже через свою жену Пашинян сообщил Радио Свобода, что после того, как ему окажут первую медицинскую помощь, он вернется к митингующим.
Ранее iPress.ua сообщал, что в столице Армении Ереване противники выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра перекрыли ряд ключевых автодорог в городе .