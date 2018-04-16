Полиция применила спецсредства против протестующих

Полиция растянула колючую проволоку и применила спецсредства, вероятно, шумовые гранаты, чтобы не пропустить протестующих к зданию парламента, передает Армянская служба "Радио Свобода".

После этого полицейские в первых рядах временно одели противогазы. Также полиция предупредила демонстрантов, принято решение о разгоне демонстрации.

Лидера протестов Никола Пашиняна доставили в медицинский центр. Как сообщила Радио Свобода депутат Национального собрания Армении Лена Назарян, у него повреждена рука, а также повреждения в области лица.

Врач медцентра «Наири» сообщил, что в медучреждении, кроме Пашиняна, находятся и трое полицейских, ранены в результате столкновений в центре Еревана.

Позже через свою жену Пашинян сообщил Радио Свобода, что после того, как ему окажут первую медицинскую помощь, он вернется к митингующим.