В течение 2 месяцев текущего года правительство приняло 20 из 50 евроинтеграционных законопроектов нынешней дорожной карты плана по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, рассказала в комментарии директор правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Правительственный план (по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС - ред.) - был проанализирован Европейским союзом, и действительно он и ляжет в основу всех последующих 5-10 лет нашего сотрудничества, независимо от политического контекста, который будет в государстве. Это - набор практических мер, как трансформации правовой политики государства, так и открытие рынков Европейского союза ", - отметила она.

По словам Стефанишиной, этот правительственный план, вероятно "очень детальный и слишком некрасивый", но и Украина и Европейский союз признают это как дорожную карту сотрудничества во всех сферах, охватываемых соглашением об ассоциации.

"Он признан европейской стороной, и в рамках всех двусторонних диалогов, и на уровне президента, и на уровне премьера, на уровне различных органов и ассоциаций дискуссии будут проходить по прогресса выполнения соглашения именно в контексте этого документа, и на его основе также сформирована политическая дорожная карта правительства и парламента, которая была одобрена 28 февраля 2018 и состоит из 50 евроинтеграционных законопроектов, которые правительство и парламент обязались принять. Учитывая то, что за последние 3 года было принято в целом около 30 таких законопроектов, уже через 2 месяца текущего года принято 20 проектов с этой дорожной карты. Это законопроекты, которые прошли экспертизу правительственного офиса европейской интеграции - это значит, что они соответствуют обязательствам в рамках соглашения и соответственно их принятие будет помогать выполнению соглашения про ассоциацию и дальнейшему достижению целей, которые в них заложены ", - рассказала она.

Стефанишина рассказала, что будет после выполнения Украиной дорожной карты.

"Обязательно мы станем европейским государством, потому что соглашение об ассоциации на 90% состоит из тех обязательств, которые брали и берут на себя государства, которые намерены стать членами Европейского Союза. То есть, нам не нужно придумывать ничего нового - все уже закреплено в соглашении об ассоциации, и мы должны понимать себе, что ее выполнение оставит вопрос членства Украины только в политическом контексте ", - добавила она.



Как сообщал директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала главные препятствия евроинтеграции .

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