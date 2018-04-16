В Запорожье разгорелся скандал из-за гадюки в больнице По теме: Житель Запорожья Андрей Порывай написал в о пугающем инциденте, который якобы произошел с ним 14 апреля в областной больнице, передает . На территории лечебного учреждения запорожец обнаружил и убил змею, предположительно, степную гадюку, которая успела напугать больных и пациентов. "Сегодня был в Запорожской областной больнице. Возле центрального входа произошёл случай. Прямо возле лестницы перед центральным входом больных "подкарауливала" крупная степная гадюка, примерно 60 см в длину. Пресмыкающееся, не боясь людей, ползало возле лестницы, чем повергло в страх больных и посетителей. Мы не растерялись и приняли меры. Ядовитую змею пришлось ликвидировать.... Я не живодер и к живодерам отношусь очень негативно. Но в данном случае жизнь и здоровье людей для меня были важнее.Так что дорогие запорожцы, будте осторожнее. Гадюки в городе", - сообщил Андрей Порывай.











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