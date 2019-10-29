Максим Бужанский

Забыли, о чем шла речь, забыли, какой была та Война, забыли, чего стоила та Победа, забыли о Цене и забыли о Ставке.

Забыли о том, почему едва выстоявшая на Курской Дуге армия сцепив зубы бросилась вперёд, стараясь не дать врагу ни одной лишней секунды.

Забыли, почему так рвались взять Киев до холодов, забыли, чтобы значило не взять его, и зимовать в голом поле.

Забыли, ЧТО случилось бы с Киевом, дай немцам ещё немного времени.

Забыли?

