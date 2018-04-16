На данный момент первоочередными проблемными вопросами, которые необходимо решить для строительства большой кольцевой автомобильной дороги (БКАД) вокруг Киева, является финансирование, степень готовности проекта и ситуация с документацией по землеотводу. Об этом на совещании по строительству БКАД сказал заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает со ссылкой на МИУ.

“На данный момент первоочередными вопросами являются финансирование, степень готовности проекта и ситуация с документацией по землеотводу”, — отметил Лавренюк.

Он уточнил, что рассматривается три варианта финансирования строительства БКАД: за счет Государственного бюджета, привлечения международных инвесторов или на условиях концессии.

“Необходимо как можно быстрее решить все проблемные вопросы и начать строительство первой очереди БКАД. Это позволит разгрузить и сохранить дороги Киева, уменьшит количество ДТП в городе, будет помогать усилению Украины как транзитного государства и развитию инфраструктуры Киевской области”, - добавил заместитель министра инфраструктуры.

Напомним, по словам экс-министра ЖКХ Алексея Кучеренко, пока в Украине не будет введена жесточайшая ответственность для руководителей автодорожных компаний, украинцам не стоит рассчитывать на качественные дороги.

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