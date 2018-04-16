«ДНРовцы» затапливают шахту «Юнком» в Енакиево, где проводились ядерные испытания. При Украине шахта стояла на вечной сухой консервации, и ни одному правительству не пришло в голову ее затопить, а «патриоты Донбасса» решили не тратиться на водоотлив. Местные жители выступали против, но кто будет слушать бесправных людей? Теперь трудно даже приблизительно сказать, что будет, если вода размоет радиоактивные породы.

Сепаратисты рассказывают, что на ремонт оборудования, чтобы откачивать воду, нужно потратить 600 млн рублей. Этих денег «освободители» для жителей Донбасса не нашли.

Большой привет всем, кто в 2014 году топил за отделение от Украины, доказывая, что богатая нефтяная Россиюшка не бросит в беде и будет осыпать Донбасс щедрыми денежными вливаниями. Ага, щас! Это «проклятые бандеровцы», которые «не слышали Донбасс» тратились на сухую консервацию «Юнкома». А у «народной республики» нет лишних 10 млн долларов. Все уходит на Курченко, который забрал себе отжатые у Украины предприятия и теперь выжимает из них оставшиеся ресурсы в своем «Внешторгсервисе». А людишки могут и радиоактивную водичку попить. Ничего с ними не станется. Это же не украинский язык в школах изучать. Переживут.

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