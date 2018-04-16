Американский уфолог заявил о том, что 12 апреля, в День космонавтики, мимо Международной космической станции пролетел неопознанный летательный аппарат.

Как передает со ссылкой на со ссылкой на discover24, уфолог ссылается на видео, сделанное камерой, установленной на борту .

Американец утверждает, что 12 апреля возле пролетели сразу два НЛО – Скотт Уоринг рассказал, что сначала появилась одна яркая точка, переливающаяся несколькими цветами, после чего она погасла, а рядом зажглась уже другая точка.

Уоринг при этом отметил, что сначала возле космической станции действительно остановился инопланетный корабль, и он «снял маскировку, что выпустить свои шлюпки в космос», но потом они «замаскировались». На видео, размещенном в Интернете, действительно видны яркие точки, однако из-за плохого качества записи сложно определить, что это на самом деле.















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