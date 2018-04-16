За несколько часов до выхода интервью в эфир президент заранее пошел в контратаку, обвинив экс-директора ФБР во лжи.

Бывший директор ФБР Джеймс Коми дал первое интервью с момента своего увольнения, назвав Дональда Трампа «серийным лжецом», а также заявив, что тот «обращается с женщинами как с куском мяса» и «не имеет морального права» быть президентом, информирует svodka.net.

Кроме того, в интервью ABC News, вышедшем в эфир в воскресенье вечером, Коми предположил, что Трамп, вероятно, препятствовал правосудию.

За несколько часов до выхода интервью в эфир президент заранее пошел в контратаку, обвинив экс-директора ФБР во лжи.

«Я не верю тем, кто утверждает, что [Трамп] умственно неполноценный или у него развивается деменция, — заявил Коми. — Я не думаю, что он непригоден к тому, чтобы занимать пост президента, по медицинским показаниям. Я думаю, он непригоден по своим моральным качествам».

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«Президент должен воплощать собой уважение и придерживаться ценностей, лежащих в основе нашей страны. И главная из них — правдивость. Этот президент на это не способен», — пояснил экс-глава ФБР.

Как до этого дошло?

Интервью Коми стало лишь очередным витком затянувшегося конфликта между президентом уволенным им главой ФБР. На этот раз масла в огонь подлила предстоящая публикация мемуаров Джеймса Коми под названием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство».

Накануне выхода книги в тираж автор мемуаров активно общается с журналистами.

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Президент Трамп заявил, что «получившая плохие отзывы критиков книга» Коми поднимает «большие вопросы», что самого Коми следовало бы посадить в тюрьму, а в последние дни начал прямым текстом называть экс-главу ФБР «мерзавцем».

История уходит корнями в 2016 год, когда Коми занимал должность директора ФБР и его ведомство занималось расследованием переписки Хилари Клинтон, которая якобы, будучи госсекретарем в кабинете Обамы, пользовалась личной электронной почтой для пересылки секретной информации.

В июле 2016 года Коми заявил, что Клинтон поступила «крайне безответственно», но при этом сказал, что расследование должно быть закрытым без предъявления обвинений.

Однако в октябре, за несколько дней до голосования, Коми направил в конгресс письмо, где говорилось, что ФБР возобновляет расследование, так как были обнаружены новые имейлы. Это письмо стало достоянием общества, а по словам Клинтон — подарило Трампу победу.

Как только Трамп стал президентом, по словам Коми, он сразу потребовал от него личного обещания лояльности, — что президент упорно отрицает.

Кроме того, в мае 2017, когда ФБР начало расследовать возможное вмешательство России в президентские выборы, Трамп якобы оказывал на Коми давление, чтобы тот публично заявил о том, что лично в отношении президента США расследование не ведется. По словам самого экс-главы ФБР, он отказался это делать.

Некоторые демократы обвинили Джеймса Коми в том, что его действия стоили Клинтон проигранных выборов, а сторонники Трампа — в том, что ФБР прицельно действует против президента в деле о возможном российском вмешательстве.

Дональд Трамп снял Джеймса Коми с поста в мае. Сам глава ФБР узнал о своем увольнении из теленовостей.

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