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В СБУ заявили, что Савченко и Рубан отказываются давать показания
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16.04.2018 16:23
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В Службе безопасности Украины заявили, что планируют окончить
досудебное расследование в деле, где фигурируютвнефракционный
нардеп Надежда Савченкои глава "Офицерского корпуса" Владимир
Рубан, "в разумные сжатые сроки". 23 марта суд арестовал Савченко
до 20 мая без права залога Фото: ЕРА В ведомстве
отметили, что учитывая большой общественный резонанс к делу, где
фигурируют Савченко и Рубан, правоохранители "в сжатые сроки
проводят необходимые следственные действия, направленные на
быстрое, полное и беспристрастное исследование всех обстоятельств
совершения уголовных преступлений, выяснения степени участия и вины
каждого соучастника"."Проводятся допросы подозреваемых по
обстоятельствам объявленного им подозрения. На данное время
фигуранты дела, пользуясь своими процессуальными правами,
отказываются от дачи показаний следствию", – говорится в
сообщении. В СБУ добавили, что в настоящее время
следствием назначены и проводятся тринадцать экспертных
исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и
аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в частности и
комиссионная судебно-психологическая экспертиза относительно
проверки правдивости показаний Надежды Савченко.Кроме того,
проведен допрос свидетелей. Осуществляется осмотр и анализ
документов и предметов, изъятых по месту жительства и работы Рубана
и Савченко.В ведомстве отметили, что планируют окончить досудебное
расследование "в разумные сжатые сроки".
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2109493855947275
22 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Рубан и
Савченко вступили в сговор с целью захвата государственной власти.
Он отметил, что Рубан, которого арестовали до 6 мая,
планировали "широкомасштабные террористические атаки" в
центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках
оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.В этот же
день Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности
и дала согласие на ее задержание и арест. 23
марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права
залога. В этот же день она объявила голодовку.
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