В Службе безопасности Украины заявили, что планируют окончить досудебное расследование в деле, где фигурируютвнефракционный нардеп Надежда Савченкои глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, "в разумные сжатые сроки". 23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права залога Фото: ЕРА В ведомстве отметили, что учитывая большой общественный резонанс к делу, где фигурируют Савченко и Рубан, правоохранители "в сжатые сроки проводят необходимые следственные действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование всех обстоятельств совершения уголовных преступлений, выяснения степени участия и вины каждого соучастника"."Проводятся допросы подозреваемых по обстоятельствам объявленного им подозрения. На данное время фигуранты дела, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию", – говорится в сообщении. В СБУ добавили, что в настоящее время следствием назначены и проводятся тринадцать экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в частности и комиссионная судебно-психологическая экспертиза относительно проверки правдивости показаний Надежды Савченко.Кроме того, проведен допрос свидетелей. Осуществляется осмотр и анализ документов и предметов, изъятых по месту жительства и работы Рубана и Савченко.В ведомстве отметили, что планируют окончить досудебное расследование "в разумные сжатые сроки". https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2109493855947275 22 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Рубан и Савченко вступили в сговор с целью захвата государственной власти. Он отметил, что Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.В этот же день Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки савченко что рубан сжатые сроки Теги: политика