В результате противостояния между протестующими и полицией на проспекте Баграмяна в столице Армении, Ереване пострадали несколько демонстрантов, в том числе руководитель оппозиционного движения, депутат Национального собрания Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Полиция растянула колючую проволоку и применила спецсредства, вероятно, шумовые гранаты, чтобы не пропустить протестующих к зданию парламента.

После этого полицейские в первых рядах временно одели противогазы. Также полиция предупредила демонстрантов, что принято решение о разгоне демонстрации.



По информации Newsam, протестующие пытались разобрать заграждения, после чего полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ. Также сообщается, что в район столкновений полиция подогнала водомет.



Как сообщал участники акции, которые протестуют против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, перекрыли несколько центральных улиц Еревана.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира