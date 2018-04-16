|Протесты в Армении: есть первые пострадавшие
|16.04.2018 16:24
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В результате противостояния между протестующими и полицией на проспекте Баграмяна в столице Армении, Ереване пострадали несколько демонстрантов, в том числе руководитель оппозиционного движения, депутат Национального собрания Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
Полиция растянула колючую проволоку и применила спецсредства, вероятно, шумовые гранаты, чтобы не пропустить протестующих к зданию парламента.
После этого полицейские в первых рядах временно одели
противогазы. Также полиция предупредила демонстрантов, что принято
решение о разгоне демонстрации.