Сегодня, 16 апреля, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вверх.

Сегодня фьючерсный договор за май торгуется на отметке 1,346.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за июнь составила 1,347.8 $/унция, информирует svodka.net.

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Сегодня Нацбанк опустил цену на желтый металл. Курс равен равен 350426.47 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 126.64 грн. Напомним, что в пятницу за грамм золота нужно было заплатить 1 128.52 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Юнекс», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1384.00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «Индустриал» — 1242.00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что стоимость золота в понедельник слабо растет, рынок реагирует на ракетную атаку по Сирии в минувшие выходные. Золото традиционно считается безопасным активом, следовательно спрос на него растет в случае увеличения геополитической напряженности, что приводит и к удорожанию металла.

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