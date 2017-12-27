|Неймовірні красуні: Валерій Меладзе похвалився фото трьох доньок
|27.12.2017 06:26
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Так, днями у Інстаграмі Валерія з'явилося фото, на якому він позує з Інгою, Софією та Аріною, доньками від першого шлюбу.
"Мої донечки", - підписав фото Валерій.
Цікаво, що з синами від Альбіни Джанабаєвої, як і з самою Альбіною дівчата не спілкуються і нова армия Меладзе не була навіть присутньою на весіллі Інги - схоже, родинні сварки міцніші, ніж можуть бачити шанувальники.
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