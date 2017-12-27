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Неймовірні красуні: Валерій Меладзе похвалився фото трьох доньок
27.12.2017 06:26
Відомий співак Валерій Меладзе нечасто ділиться у соцмережах світлинами з родиною - приємним винятком восени стало весілля старшої доньки співака, Інги, втім, на цьому сімейні фото обмежились - до нещодавна.

Так, днями у Інстаграмі Валерія з'явилося фото, на якому він позує з Інгою, Софією та Аріною, доньками від першого шлюбу.

"Мої донечки", - підписав фото Валерій.

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Цікаво, що з синами від Альбіни Джанабаєвої, як і з самою Альбіною дівчата не спілкуються і нова армия Меладзе не була навіть присутньою на весіллі Інги - схоже, родинні сварки міцніші, ніж можуть бачити шанувальники.


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