Усик вошел в рейтинг лучших боксеров-тяжеловесов по версии WBC - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Усик вошел в рейтинг лучших боксеров-тяжеловесов по версии WBC
29.10.2019 18:52
Усик вошел в рейтинг лучших боксеров-тяжеловесов
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
спорт
события
украина
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