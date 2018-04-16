|Обнародован рейтинг самых дешевых пляжных курортов в Европе
|16.04.2018 16:29
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Ежегодный Holiday Costs Barometer, который выпускает компания Post Office Travel Money, опубликовал перечень самых бюджетных пляжных курортов Европы в 2018 году. Об этом сообщает Business Insider.
При составлении рейтинга были учтены девять показателей, в частности, цена чашки кофе, бутылки местного пива, стакана кока-колы, бокала вина, бутылки воды, солнцезащитного крема, средства защиты от насекомых, обеда из двух блюд на двоих и ужина из трех блюд с бутылкой домашнего вина.
Хотя в рейтинге не учитывается стоимость перелета и проживания, по нему можно понять, во сколько обойдется покупка вещей, в которых обычно больше только нуждаются туристы на пляжном отдыхе.
В первую тройку самых доступных пляжных курортов в Европе попали Солнечный берег в Болгарии, Мармарис в Турции и Альгарве в Португалии.
Всего в рейтинг вошли 18 курортов:
1. Солнечный берег, Болгария - 61,95 доллар за девять позиций;
2. Мармарис, Турция - 81,11 доллар;
3. Альгарве, Португалия - 97,31 долларов;
4. Коста-дель-Соль, Испания - 102,03 доллара;
5. Крит, Греция - 116,01 долларов;
6. Коста-Бланка, Испания - 119,19 долларов;
7. Пафос, Кипр - 126,19 долларов;
8. Корфу, Греция - 130,09 долларов;
9. Задар, Хорватия - 139,93 долларов;
10. Слима, Мальта - 140,60 долларов;
11. Халкидики, Греция - 143,09 доллара;
12. Побережье Лиссабона, Португалия - 144,35 доллара;
13. Пореч, Хорватия - 151,57 доллар;
14. Майорка, Испания - 154,62 доллара;
15. Ницца, Франция - 162,44 доллара;
16. Лимассол, Кипр - 166,43 долларов;
17. Ибица, Испания - 168,14 долларов;
18. Сорренто, Италия - 174,90 доллара.
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