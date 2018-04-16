Ежегодный Holiday Costs Barometer, который выпускает компания Post Office Travel Money, опубликовал перечень самых бюджетных пляжных курортов Европы в 2018 году. Об этом сообщает Business Insider .

При составлении рейтинга были учтены девять показателей, в частности, цена чашки кофе, бутылки местного пива, стакана кока-колы, бокала вина, бутылки воды, солнцезащитного крема, средства защиты от насекомых, обеда из двух блюд на двоих и ужина из трех блюд с бутылкой домашнего вина.

Хотя в рейтинге не учитывается стоимость перелета и проживания, по нему можно понять, во сколько обойдется покупка вещей, в которых обычно больше только нуждаются туристы на пляжном отдыхе.

В первую тройку самых доступных пляжных курортов в Европе попали Солнечный берег в Болгарии, Мармарис в Турции и Альгарве в Португалии.

Всего в рейтинг вошли 18 курортов:

1. Солнечный берег, Болгария - 61,95 доллар за девять позиций;

2. Мармарис, Турция - 81,11 доллар;

3. Альгарве, Португалия - 97,31 долларов;

4. Коста-дель-Соль, Испания - 102,03 доллара;

5. Крит, Греция - 116,01 долларов;

6. Коста-Бланка, Испания - 119,19 долларов;

7. Пафос, Кипр - 126,19 долларов;

8. Корфу, Греция - 130,09 долларов;

9. Задар, Хорватия - 139,93 долларов;

10. Слима, Мальта - 140,60 долларов;

11. Халкидики, Греция - 143,09 доллара;

12. Побережье Лиссабона, Португалия - 144,35 доллара;

13. Пореч, Хорватия - 151,57 доллар;

14. Майорка, Испания - 154,62 доллара;

15. Ницца, Франция - 162,44 доллара;

16. Лимассол, Кипр - 166,43 долларов;

17. Ибица, Испания - 168,14 долларов;

18. Сорренто, Италия - 174,90 доллара.

Как сообщал svodka.net ранее, американская актриса Дженнифер Энистон отправилась на Таити , где провела время с друзьями.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира