Антивирус Windows Defender начал блокировать торрент-клиента uTorrent. Об этом сказано в сообщении на портале ExtremeTech.

На официальном сайте Microsoft еще в начале февраля появилась страница, посвященная uTorrent. Там сказано, что программа «имеет плохую репутацию», однако блокировки не происходило.

Теперь Windows Defender по умолчанию помещает в карантин торрент-клиент. Популярные антивирусы ESET, Sophos также помечают uTorrent как вредоносные программы.

С чем связана блокировка неизвестно, однако представитель разработчика uTorrent, компании BitTorrent, Inc. заявил, что антивирусы помечают их программу как вредоносную из-за ошибки в последних сборках Windows.

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