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Гарбуз: Луганская область – самостоятельная область Украины, нам донецкие “смотрящие” не нужны
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16.04.2018 16:31
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Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий
Гарбуз заявил в интервью изданию "ГОРДОН", что украинский
миллиардер Ринат Ахметов пытается получить контроль над областью.
Гарбуз отметил, что Ахметов пітается получить контроль над
Луганской областью Фото: Yury Garbuz / Facebook "На подконтрольной
Украине территории Луганской области Ефремов точно потерял влияние.
Как обстоят дела на неподконтрольной территории – не знаю", –
отметил Гарбуз.Он добавил, что Ефремова никто не заменил, что
повлиять на положение дел в регионе пытается украинский миллиардер
Ринат Ахметов."Ахметов старается получить влияние над областью.
Думаю, меня дискредитируют в том числе потому, что донецкие, по
согласованию с Киевом, хотят зайти в Луганскую область, которую
воспринимают как придаток к Донецкой области. Извините, но мы
самостоятельная область Украины, нам донецкие "смотрящие" не
нужны", – подчеркнул глава Луганской
ОГА.Гарбуз возглавил военно-гражданскую и областную
государственную администрации Луганской области в апреле
2016 года.
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