Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил в интервью изданию "ГОРДОН", что украинский миллиардер Ринат Ахметов пытается получить контроль над областью. Гарбуз отметил, что Ахметов пітается получить контроль над Луганской областью Фото: Yury Garbuz / Facebook "На подконтрольной Украине территории Луганской области Ефремов точно потерял влияние. Как обстоят дела на неподконтрольной территории – не знаю", – отметил Гарбуз.Он добавил, что Ефремова никто не заменил, что повлиять на положение дел в регионе пытается украинский миллиардер Ринат Ахметов."Ахметов старается получить влияние над областью. Думаю, меня дискредитируют в том числе потому, что донецкие, по согласованию с Киевом, хотят зайти в Луганскую область, которую воспринимают как придаток к Донецкой области. Извините, но мы самостоятельная область Украины, нам донецкие "смотрящие" не нужны", – подчеркнул глава Луганской ОГА.Гарбуз возглавил военно-гражданскую и областную государственную администрации Луганской области в апреле 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что гарбуз области ахметов луганской Теги: политика