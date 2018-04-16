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"Наспілкувались": Алан Бадоєв розповів, від кого вагітна Міша Романова
16.04.2018 16:34
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Минулого тижня у мережі з'явилися чутки, а потім і підтвердження: Міша Романова покидає "ВІА Гру" через свою вагітність. Втім, хто став батьком майбутнього малюка поки було відомо, хоча шанувальники підозрювали, що до цього причетниій Макс Барських, однокласник зірки і її дуже хороший друг: пара влаштовувала неодноразові спільні вікенди та відпустки.

Прокоментував (дуже двояко) ситуацію й Алан Бадоєв.


"Та ні, це неможливо, це якийсь жарт, напевно. Але зараз інтерв'ю закінчиться, і я піду подзвоню Максу. - посміхається Бадоєв. - я давно не бачив Мішу, так як у «ВІА Гри» дуже щільний гастрольний графік, але вона дуже часто спілкується з Максом. Наспілкувалися".

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