|"Наспілкувались": Алан Бадоєв розповів, від кого вагітна Міша Романова
|16.04.2018 16:34
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Минулого тижня у мережі з'явилися чутки, а потім і підтвердження: Міша Романова покидає "ВІА Гру" через свою вагітність. Втім, хто став батьком майбутнього малюка поки було відомо, хоча шанувальники підозрювали, що до цього причетниій Макс Барських, однокласник зірки і її дуже хороший друг: пара влаштовувала неодноразові спільні вікенди та відпустки.
Прокоментував (дуже двояко) ситуацію й Алан Бадоєв.
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