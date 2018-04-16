На борту самолета, принадлежащего авиакомпании EasyJet, произошла драка между тремя девушками в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает The Sun .

Инцидент случился во время рейса из британского аэропорта Гатвик в Тенерифе в Испании. Конфликт произошел в ходе полета на высоте 30 тысяч футов, что равняется девяти километрам.

Свидетели драки запечатлели момент, когда члены экипажа разнимали дерущихся и хватающих друг друга за волосы подруг, на видео.

"Никто не ожидал, что это произойдет. Они явно были подругами, сидели, распивали водку Grey Goose и обнимались. Но через минуту они начали спорить и кричать друга на друга, используя нецензурные выражения. Другие пассажиры пожаловались экипажу, и стюардесса забрала у них водку. После этого брюнетка набросилась на блондинку с криком и начала выдирать ей волосы. Мы перепугались, что кто-то может серьезно пострадать", - рассказала пассажирка самолета Энджи Диллоуэй.

Как сообщал svodka.net, в Николаеве в пятницу, 13 апреля, на городской дороге возникла конфликтная ситуация между двумя водителями легковых автомобилей, уладить которую они решили при помощи физической силы, в том числе, с применением лопат.

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