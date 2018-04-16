Волонтёрами было установлено, настоящее имя «Хмурого» — Сергей Николаевич Дубинский, 9 августа 1962 года рождения и то, что он являлся так называемым заместителем министра обороны «ДНР», начальником разведуправления армии «ДНР» и «героем Новороссии».

Российский военный Сергей Дубинский с позывным «Хмурый», который причастен к катастрофе лайнера МН-17 «Малайзийских авиалиний», ранее был награжден лично президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом журналистам «Радио Свобода» рассказал его прежний коллега, житель Запорожья Сергей Тиунов, которому «Хмурый» сам похвастался о награде, информирует svodka.net.

«Он награжден семью боевыми орденами. Таких не так много в России. И он мне рассказывал, что его орденом награждал лично Путин. И было их там только двое. Он и этот режиссер – Михалков. Он получал этот орден в гражданском варианте, а Дубинский в боевом», – заявил он.

Тиунов пояснил, что в 1985 году закончил срочную службу в советской армии в разведывательной роте в Афганистане, в которой чуть позже служил офицером Дубинский.

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По его словам, активно общаться ветераны начали уже с 2000-х годов. Сначала на полковом сайте в интернете, а затем и во время личных встреч. Так Тиунов узнал о богатый военный опыт Дубинского.

«Он воевал в Первой и Второй Чеченской (войне – ред.), Был на Кубе, в Испании. Более того, по его словам, он был помощником президента по спецназу одной из африканских стран. Оттуда его привезли раненого, и после этого с ним развелась жена, сказав, что не хочет, чтобы однажды он сказал, что едет отдыхать, а его привезут оттуда в гробу», – рассказал Сергей.

В 2014-м Тиунов ушел добровольцем на фронт. А после Иловайская занялся освобождением из плена украинских бойцов. В процессе поиска нужных контактов, ему порекомендовали связаться с одним влиятельным боевиком.

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«Говорю, вот я Сергей Тиунов, я адвокат из Запорожья. Хотел бы пообщаться с вами на предмет освобождения пленных. А он мне – ты что меня не узнал? Я – Сергей Дубинский. Спрашиваю, а каким образом ты там? Я начальник разведки «ДНР», – рассказал он.

Так Тиунов и узнал о новом месте службы «Хмурого». Говорит, пользуясь этим знакомством в 2014-м ему удалось освободить 24 украинских бойца. И как раз во время одного из таких обменов он спросил Дубинский об атаке на MH17.

«Ему это было очень неприятно. Я на тот момент еще не знал его роли. И когда я ему это сказал, он ответил: ну, ты же не думаешь, что это мы? Он сказал матом – это же те, из Москвы», – поделился он.

Как сообщал «Обозреватель», опубликованные прокуратурой Нидерландов и СБУ перехваченные телефонные разговоры о катастрофе MH17 позволили распознать в одном из участников разговора Сергея Николаевича Петровского (Дубинского), скрывавшегося под позывным «Хмурый».

В разговоре «Хмурый» сообщал, что ушёл из армии в апреле 2014-го в звании генерал-майора. Хмурый также известен по именам «Петровский», «Сергей Николаевич», «Плохой Солдат», «Пьяный Роджер».

Волонтёрами было установлено, настоящее имя «Хмурого» — Сергей Николаевич Дубинский, 9 августа 1962 года рождения и то, что он являлся так называемым заместителем министра обороны «ДНР», начальником разведуправления армии «ДНР» и «героем Новороссии».

В апреле 2018 года стало известно, что «Хмурый» находился на Донбассе как отставной офицер армии РФ.

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